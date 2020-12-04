Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.34
91.15
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
49.20
–0.16 Золото
1841.88
+0.02 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2166
+0.0287
19.11
1.1879
01.12
23.11
09.11

В Госдуме раскритиковали новые санкции США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Госдуме раскритиковали санкции США против «СП-2»
Фото: Reuters
Новые санкции США против "Северного потока — 2" ничего не имеют общего с европейской безопасностью, американская политическая элита продолжает незаконное распространение экстерриториального принципа на международные законы, чем усиливает раздражение в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета — как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.

"Включение расширенных санкций против "Северного потока — 2", а также "Турецкого потока" в оборонный бюджет США не имеет ничего общего с европейской безопасностью. Напротив, это лишь демонстрирует готовность Вашингтона разрушить партнерские отношения с Европой в попытке добиться отказа от сотрудничества с Россией в газовой сфере. При этом в Европе откровенно устали от американского вмешательства и заявляют о намерении отстаивать свои интересы, в том числе, в области энергетической безопасности", — сказал депутат.

По мнению парламентария, в США прекрасно понимают, что честной конкуренции с российскими поставщиками энергоресурсов американскому СПГ в Европе не выдержать: европейцам не нужен дорогой газ, особенно в нынешних условиях экономического спада на фоне пандемии. Среди "подпевал" США в Европе останутся только такие несамостоятельные страны, как Польша, Украина и прибалтийские соседи, считает депутат.
Железняк уверен, что все энергетические проекты РФ обязательно будут реализованы, несмотря на постоянные попытки Вашингтона их сорвать.

"Политическая элита США продолжает незаконное распространение экстерриториального принципа на международные законы, чем усиливает раздражение в мире. Грубое давление США толкает европейские страны к определению позиции по отношению к национальному суверенитету. Освобождение из-под американского контроля над внутренними делами Европы позволит странам полноценно отстаивать интересы своих граждан", — отметил политик.

Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Комментарии 1
Экономика , Сергей Железняк , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение