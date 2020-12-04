В Госдуме раскритиковали санкции США против «СП-2»

"Включение расширенных санкций против "Северного потока — 2", а также "Турецкого потока" в оборонный бюджет США не имеет ничего общего с европейской безопасностью. Напротив, это лишь демонстрирует готовность Вашингтона разрушить партнерские отношения с Европой в попытке добиться отказа от сотрудничества с Россией в газовой сфере. При этом в Европе откровенно устали от американского вмешательства и заявляют о намерении отстаивать свои интересы, в том числе, в области энергетической безопасности", — сказал депутат.