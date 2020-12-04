Конкуренция в поставках ресурсов в Европу, по мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрия Рогулева, стала причиной атаки США против «Северного потока-2». Кроме того, США хотят лишить российский бюджет важного источника доходов, заявил эксперт агентству Ura.ru.

«Северный поток-2» подвергся расширенным ограничениям со стороны США. Речь идет о проекте оборонного бюджета на 2021 год, который был утвержден обеими палатами Конгресса. Ограничения затрагивают как компании, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги по строительству проекта, так и те, что работают с судами (участники стройки).

Рогулев подчеркнул, что у Вашингтона есть несколько целей.

«Во-первых, поступления от экспорта ресурсов — ключевая часть бюджета РФ, которой нас хотят лишить. Кроме того, Германия вкладывает большие ресурсы в этот проект и в это же время не очень охотно несет деньги в проекты по НАТО», — сказал он.

По его мнению, американскую сторону не устраивает факт того, что их союзник не «скидывается» на совместные дела, однако выплачивает значительную сумму денег России.

Эксперт обратил внимание на то, что с некоторых пор США стали самостоятельно заниматься добычей ценных ресурсов для поставки их в европейские страны, таким образом они пытаются выдавить Россию с европейского рынка.

Напомним, строящийся газопровод из России в Германию «Северный поток-2» идет по дну Балтийского моря в обход нескольких государств. США видят в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Завершенность проекта оценивается более чем в 90%.