Европейская страна задумалась о переходе на четырехдневку 

Министерство труда Испании задумалось о переходе на четырехдневную рабочую неделю в стране. По мнению чиновников, это может повысить занятость европейцев, пишет Bloomberg

По словам вице-премьера Пабло Иглесиаса, правительство рассматривает возможность сокращения рабочего времени. Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как гигант потребительских товаров Unilever объявил о введении пробной четырехдневки для работников в Новой Зеландии. Такая мера нужна, чтобы увеличить производительность труда.

Любое предложение по изменению рабочей недели в Испании будет представлено правительством в рамках социального диалога с профсоюзами и промышленными группами.