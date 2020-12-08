Идея Центробанка России по внедрению цифрового рубля получает все больше негативных отзывов со стороны банковского сообщества, которое не видит в нем каких-либо существенных преимуществ, пишет газета «Ведомости».

Эксперты обещают проекту печальное будущее, поскольку для банков внедрение цифрового рубля означает увеличение расходов, а для пользователей — проблемы с безопасностью. Свои отзывы и предложения банки должны передать ЦБ в срок до 31 декабря.

Регулятор видит четыре возможные модели внедрения цифровой валюты. В одной из них ЦБ сам открывает счета всем клиентам, в двух других банки выступают посредниками между Центробанком и клиентами. В последней модели цифровой рубль используется только в межбанковских расчетах.

Кредитные организации согласны только на ту, где кошельки на цифровой рубль и расчеты по нему открывают и ведут они сами. Иначе усилится отток ликвидности из банковской сферы, а клиенты не смогут пользоваться привычным интерфейсом.

Однако даже в приемлемой модели обнаружили слишком много минусов. Внедрять ее банкиры готовы только при поддержке государства, иначе нагрузку придется перекладывать на население, то есть ухудшать условия по кредитам и депозитам. Также банки настаивают на комиссиях при переводе обычных денег в цифровые и обратно.

Отдельным пунктом идет вопрос кибербезопасности, которая обойдется в десятки миллиардов рублей. Кроме того, как пояснил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы « Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, по номеру кошелька человека можно отслеживать поступления на него, что приведет к низкой популярности цифрового рубля.