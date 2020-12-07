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«Академик Черский» прибыл в точку достройки «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 2 часа назад
«Академик Черский» прибыл в точку достройки «СП-2»
Фото: ТАСС
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в район завершения одного из участков газопровода «Северный поток — 2» напротив берегов Польши, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования морских судов.
На данный момент позиция судна не соответствует направлению достройки газопровода, оно не начало движение по трассе магистрали, указано в сообщении. При этом к трубоукладчику регулярно подходят суда снабжения, которые затем возвращаются на логистическую базу стройки в немецком порту Мукран.
Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Экономика , Владимир Путин , Интерфакс
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