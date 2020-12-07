ФТС сократила перечисления в бюджет России

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-ноябре сократила перечисления в бюджет РФ на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,177 триллиона рублей, следует из сообщения службы.

"За одиннадцать месяцев 2020 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 4 176,9 миллиарда рублей, что составляет 76,2% от прогнозного задания, установленного для ФТС России", — говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте ФТС, объем перечислений в бюджет в январе-ноябре 2019 года составлял 5,175 триллиона рублей. Таким образом, снижение перечислений составило 19,3%.

Отмечается, что в ноябре сумма платежей, взимаемых при ввозе товаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17,2% и составила 346,9 миллиарда рублей.

ИМПОРТ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-ноябре 2020 года сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 184,394 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-ноябре 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 184 393,8 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,1%", — сообщает ФТС.

В ноябре стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 19,518 миллиарда долларов, увеличившись на 2,2% по сравнению с октябрем.

При этом импорт продовольственных товаров и сырья для их производства вырос на 1,9% и составил 2,066 миллиарда долларов, химической продукции — на 7,7%, до 3,648 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 5,7%, до 10,586 миллиарда долларов, текстильных изделий и обуви — сократился на 22,9%, до 841,6 миллиона долларов.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства в ноябре по сравнению с октябрем на 14,9% сократились закупки растительного масла, сахара — на 4,7% и рыбы — на 3,7%. При этом возросли закупки овощей — на 51,6%, мяса и субпродуктов — на 16,2%, табака — на 15,3%, зерновых культур — на 14,4%, молочных продуктов — на 13%, фруктов и орехов — на 12,9%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 0,7%.

В импорте химической продукции в ноябре выросли закупки фармацевтической продукции — на 46,8%, парфюмерно-косметических товаров — на 2,1%. Ввоз продукции органической и неорганической химии сократился на 0,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 3,7%, полимеров и каучука — на 11,6%. В импорте товаров машиностроительной продукции возросли закупки судов и плавучих средств — в 6,7 раза, летательных аппаратов — в 1,9 раза, инструментов и аппаратов оптических — на 8,6%, электрооборудования — на 4,6%, средств наземного транспорта — на 1%. Закупки механического оборудования сократились на 2,7%, железнодорожных локомотивов — на 56,7%.

В импорте текстильных изделий и обуви сократились поставки трикотажной одежды на 19,2%, текстильной одежды — на 11,9%, текстильных материалов — на 6,1%, обуви — на 2%. При этом поставки трикотажного полотна возросли на 22,1%, готовых текстильных изделий — на 21%, химических нитей — на 9,4%, химического волокна — на 3,2%, хлопка — на 2,4%.