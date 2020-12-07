Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.54
89.94
90.20
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
48.83
–0.02 Золото
1832.33
+0.02 РТС
1357.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2088
+0.0250
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

Исследование показало провал стратегии импортозамещения 

Лера Букина 14 минут назад
России, по данным исследования Национального рейтингового агентства (НРА), не удалось за счет отечественного производства добиться замещения поставок основных категорий импортной продукции, в том числе запрещенной к ввозу в рамках контрсанкций, пишет «Коммерсант».
С момента принятия стратегии импортозамещения в РФ, которая была рассчитана до 2020 года, прошло 8 лет. На рынке пищевой продукции, как сообщают в исследовании НРА, значительно удалось уменьшить импорт мяса (на 65%), однако эти данные разнятся с ожидаемыми результатами (на 2,8 п. п. меньше).
По словам старшего аналитика НРА Марии Сулимы, экспорт молочной продукции к концу 2020 года уменьшился на 20% (в планах было 30%), плодоовощной продукции — на 11% (в планах было 20%). Это же касается и импорта овощей — 27% (хотя в планах было 70,3%). Напомним, что после того, как в 2014 году было введено эмбарго на продукты из стран ЕС, чиновники пообещали заместить импортные товары российскими.
Несмотря на медленный темп, Россия все-таки наращивает производство рыбы. В 2019 году, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, страна могла похвастаться тем, что произвела 4,21 млн тонн рыбной продукции против 3,68 млн тонн в 2013 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ было предложено ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные товары.
Комментарии
Экономика , Видео , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение