России, по данным исследования Национального рейтингового агентства (НРА), не удалось за счет отечественного производства добиться замещения поставок основных категорий импортной продукции, в том числе запрещенной к ввозу в рамках контрсанкций, пишет «Коммерсант».

С момента принятия стратегии импортозамещения в РФ, которая была рассчитана до 2020 года, прошло 8 лет. На рынке пищевой продукции, как сообщают в исследовании НРА, значительно удалось уменьшить импорт мяса (на 65%), однако эти данные разнятся с ожидаемыми результатами (на 2,8 п. п. меньше).

По словам старшего аналитика НРА Марии Сулимы, экспорт молочной продукции к концу 2020 года уменьшился на 20% (в планах было 30%), плодоовощной продукции — на 11% (в планах было 20%). Это же касается и импорта овощей — 27% (хотя в планах было 70,3%). Напомним, что после того, как в 2014 году было введено эмбарго на продукты из стран ЕС , чиновники пообещали заместить импортные товары российскими.

Несмотря на медленный темп, Россия все-таки наращивает производство рыбы. В 2019 году, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, страна могла похвастаться тем, что произвела 4,21 млн тонн рыбной продукции против 3,68 млн тонн в 2013 году.