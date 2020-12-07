Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.70
Прогноз
14.12 – 21.12
$
73.00
88.77
Индексы и котировки Brent
49.40
+0.43 Золото
1864.80
+0.02 РТС
1357.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2141
+0.0303
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

Власти России ответили на угрозу резкого роста цен на мясо 

Lenta.ru 2 часа назад
Власти ответили на угрозу резкого роста цен на мясо
Фото: РИА Новости
В Минсельхозе ответили на сообщения об угрозе резкого роста цен на мясо в России с 2022 года. Об этом пишет ТАСС. В ведомстве заявили, что не ожидают изменения цен.
В Национальном союзе мясопереработчиков ранее предупредили, что при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине цены взлетят, что сделает говядину недоступной для большинства населения. При этом подорожает не только мясо, но и такие товары, как детское питание, социальное питание в дошкольных учреждениях, полуфабрикаты, колбасы.
В организации отметили, что говядина постоянно дорожала в 2019 году. В 2020-м она так же выросла в цене и за девять месяцев прибавила 17,5 процента. В то же время в Минсельхозе утверждают, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у производителей в ноябре 2020 года была на шесть процентов выше, чем в тот же период в 2019 году. В Росстате говорят, что по состоянию на октябрь нынешнего года годовой рост цен для потребителей составил три процента.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
Последние новости
Названы самые курящие и пьющие регионы России Названы самые курящие и пьющие регионы России Губернатор Петербурга заявил о близости полного локдауна Губернатор Петербурга заявил о близости полного локдауна Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2» Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»
Комментарии
Экономика , Росстат , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение