«Это не конец». Эксперт раскрыл перспективы девальвации 

Сбережения россиян все же «сгорят», уверен эксперт.

Начавшееся обесценивание российской национальной валюты еще не закончилось и будет продолжаться в дальнейшем. Такое мнение высказал экономист Михаил Делягин , сообщает KONKURENT.RU.

При этом эксперт подчеркнул, что во время данного процесса сбережения россиян будут «сгорать». А цены на фоне ослабления рубля будут только расти.

Все это приводит к тому, что реальные доходы граждан снижаются, уверен эксперт.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева , восстановление прежних уровней доходов россиян возможно, но только в 2021 г. Эксперт уверен, что инфляция в 2021 г. достигнет уровня 4%.

Правда, по мнению Деева, несмотря на данный показатель покупательная способность граждан все равно будет снижаться. К этому приведет рост цен на ряд товаров. При этом эксперт отметил, что в первую очередь вырастет стоимость импортных товаров.