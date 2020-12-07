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«Это не конец». Эксперт раскрыл перспективы девальвации 

Konkurent.ru 4 часа назад
«Это не конец». Эксперт раскрыл перспективы девальвации
Фото: Konkurent.ru
Сбережения россиян все же «сгорят», уверен эксперт.
Начавшееся обесценивание российской национальной валюты еще не закончилось и будет продолжаться в дальнейшем. Такое мнение высказал экономист Михаил Делягин, сообщает KONKURENT.RU.
При этом эксперт подчеркнул, что во время данного процесса сбережения россиян будут «сгорать». А цены на фоне ослабления рубля будут только расти.
Все это приводит к тому, что реальные доходы граждан снижаются, уверен эксперт.
По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, восстановление прежних уровней доходов россиян возможно, но только в 2021 г. Эксперт уверен, что инфляция в 2021 г. достигнет уровня 4%.
Правда, по мнению Деева, несмотря на данный показатель покупательная способность граждан все равно будет снижаться. К этому приведет рост цен на ряд товаров. При этом эксперт отметил, что в первую очередь вырастет стоимость импортных товаров.
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Комментарии
Экономика , Артем Деев , Михаил Делягин , Газета "Конкурент"
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