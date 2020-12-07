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Глава МИД Италии призвал не брать кредиты ЕС 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Глава МИД Италии призвал не брать кредиты ЕС
Фото: Reuters
Италии не стоит брать у Евросоюза кредитные средства в рамках так называемого «европейского механизма стабильности», заявил в интервью La Repubblica в понедельник, 7 декабря, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
При этом он не стал обещать, что партия, которую он представляет в составе правящей коалиции (популистское «Движение 5 звезд»), проголосует против. Коалиция должна достичь общего решения и голосовать совместно, отметил Ди Майо. Пока переговоры по данному вопросу продолжаются.
Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.
Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.
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Экономика , МИД , ЕС
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