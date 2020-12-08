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Есть ли шансы на укрепление рубля в 2021 году? 

BFM.RU и ещё 7 8 декабря 2020
Есть ли шансы на укрепление рубля в 2021 году?
Фото: Reuters
Рубль после нескольких дней укрепления стал снижаться. Курс доллара 9 декабря в моменте поднимался выше отметки 73,8 рубля, затем немного опустился. По состоянию на 17 часов доллар стоит 73,9 рубля, евро — 89,4 рубля.
Цены на нефть умеренно растут на новостях о прогрессе в разработке и испытаниях вакцин от коронавируса, а также выделении почти триллионного пакета новой помощи экономике США. Фьючерсы на смесь Brent поднимались выше 49 долларов.
Business FM обсудила ситуацию на рынках с инвестиционным стратегом УК «Арикапитал» Сергеем Суверовым.
— С краткосрочной точки зрения консолидация, даже коррекция вниз, рубля вполне вероятна, рубль уже сильно укрепился, и поэтому я думаю, что у части биржевиков будет желание зафиксировать прибыль и купить доллары. Но в то же время, если говорить более среднесрочно, то, мне кажется, укрепление рубля даже в следующем году может немного продолжиться, правда, не сильно. Рубль вполне может достичь уровня примерно 70 рублей за доллар. Дело в том, что это не столько укрепление рубля, сколько падение доллара к мировым валютам. То есть доллар падает ко всем валютам, это связано и со стимулом в США, и с тем, что позиция доллара как основной валюты расчетов потихоньку снижается, и доллар теряет первенство как основная валюта расчетов, уступает даже евро. Поэтому, наверное, эта тенденция продолжится, и можем увидеть все-таки, что рубль в следующем году укрепится, но пока, я думаю, краткосрочно может быть какая-то коррекция.
— Рубль долго снижался не только из-за коронавируса, но и из-за ожидания победы Байдена на президентских выборах США. Можно сказать, что все уже определилось, хотя вопросы еще остаются. Когда Байден вступит в свою должность, не будет ли это новым фактором против рубля?
— Я думаю, что после вступления Байдена в должность риски новых санкций возрастают. Полагаю, что Россия и США могут столкнуться, например, в позициях по Белоруссии, по Украине, поэтому новые жесткие санкции все-таки не стоит исключать. Хотя сейчас многие эксперты все-таки настроены более положительно с точки зрения санкций. Они считают, что Байден воздержится от каких-то слишком суровых мер. Посмотрим на развитие ситуации. Конечно, вступление Байдена в должность и возможность каких-то новых ограничений является большим риском для рублевых активов и рубля.
— Что с нефтью? Цена подбиралась к отметке в 50 долларов за баррель, но пока не смогла ее преодолеть. Как может развиваться ситуация?
— Fitch ожидает примерно 45 долларов за баррель в следующем году. Какого-то большого роста нефтяных котировок никто не ожидает. Но тем не менее, я думаю, если вакцинация пройдет успешно, то мы все-таки можем закрепиться и пройти отметку в 50 долларов за баррель, возможно, это случится уже в этом году.
Вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства сообщил, что мировой спрос на нефть относительно апрельских минимумов восстановился на 15-17 млн баррелей в сутки.
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Экономика , Цена на нефть , Александр Новак , Fitch Ratings , Business FM
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