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В России рекордно подорожало масло 

Lenta.ru и ещё 4 7 часов назад
В России рекордно подорожало масло
Фото: РИА Новости
Оптовые цены на подсолнечник и масло обновили рекорд. Эксперты не исключают их дальнейшего роста, говорится в исследовании «Совэкона».
Средние цены на масло выросли на 1650 рублей (до 88 500 рублей за тонну), подсолнечник подорожал на 875 рублей (до 39 900 рублей за тонну). Аналитики отметили, что количество предложений масла на внутреннем рынке ограничено. Кроме того, переработчики начали снижать закупочные цены на фоне укрепления рубля, экспортные цены на масло упали на 40 долларов.
Ранее сообщалось, что продукты в России подорожали за десять месяцев этого года в три раза больше, чем в ЕС. По данным Росстата, в России цены подскочили на 4,1 процента, в Евросоюзе продовольствие стало дороже на 1,4 процента.
Самый большой прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 11,8 процента (в ЕС — на 0,9). Россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба.
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