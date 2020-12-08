Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Узнать правду ⟶
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
08.12
$
74.2506
–0.0023
€
89.9695
–0.2923
ММВБ
08.12 13:00
$
73.1575
–0.5325
€
88.7000
–0.6125
Forex
08.12 13:00
$
73.2400
+0.1769
€
88.6750
+0.0565
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.44
€
89.75
€
88.99
Прогноз
14.12 – 21.12
$
75.12
€
91.09
Индексы и котировки
Brent
48.55
–0.16
Золото
1864.24
–0.02
РТС
1368.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.12
1.2122
+0.0284
23.11
1.1838
04.12
26.11
12.11