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Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил вице-премьера Александра Новака доложить о переговорах по ОПЕК+.

«Попросил бы Александра Валентиновича Новака доложить всем коллегам, как прошла работа с нашими партнерами в рамках ОПЕК+, имея в виду, что для нас это направление является важнейшим. Нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках. От этого и у нас многое зависит», — сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также попросил Новака сделать доклад так, чтобы коллеги могли сориентироваться на то, какие перспективы в этой отрасли в ближайшее время прорисовываются.
Новак в ответ заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России. По его словам, России следует продолжать в рамках ОПЕК+ принимать взвешенные решения, в первую очередь в интересах страны.
Он добавил, что спрос на нефть в мире частично восстановился, сокращение от докризисного уровня сейчас составляет уже лишь 6-7 млн в сутки. Кроме того, вице-премьер указал, что страны, не входящие в соглашение ОПЕК+, на фоне восстановления нефтяного рынка начали активизировать инвестиции, и эту ситуацию нужно мониторить.
Ранее Новак раскрыл договоренности ОПЕК+ о поэтапном росте добычи нефти. Так, страны ОПЕК+ в рамках соглашения могут с января 2021 года увеличивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, в случае отсутствия форс-мажоров участники соглашения с апреля могут нарастить объем извлечения нефти на 2 млн баррелей в сутки.
Он также объяснил, почему входящие в ОПЕК+ страны договорились с января 2021 года увеличить уровень добычи нефти всего на 500 тыс. баррелей в сутки вместо 2 млн баррелей, предусмотренных апрельским соглашением.
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Комментарии
Экономика , Цена на нефть , Экономика России , Александр Новак , Владимир Путин , РИА Новости
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