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В Кремле оценили ситуацию в экономике России 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
В Кремле оценили ситуацию в экономике России
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России