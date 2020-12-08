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В Кремле оценили ситуацию в экономике России
RT на русском
и
ещё 7
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России