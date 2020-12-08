В Кремле назвали фактор стабильности

"Нынешний уровень долга и сами запасы — они как раз являются одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность…. Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом", — сказал Песков.