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В Кремле рассказали, что обеспечивает стабильность экономики страны 

Прайм и ещё 6 1 час назад
В Кремле назвали фактор стабильности
Фото: РИА Новости
В Кремле ожидают, что падение экономики в 2021 году для РФ будет не таким сильным, как в этом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нынешний уровень долга и сами запасы — они как раз являются одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность…. Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом", — сказал Песков.

"Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран", — добавил он.
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