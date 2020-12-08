В Кремле назвали фактор стабильности

В Кремле ожидают, что падение экономики в 2021 году для РФ будет не таким сильным, как в этом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нынешний уровень долга и сами запасы — они как раз являются одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность…. Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом", — сказал Песков.
"Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран", — добавил он.