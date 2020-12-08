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Пандемия коронавируса привела к тому, что мир все больше начинает познавать новые технологии. Подтверждение тому –обучение и работа в режиме онлайн. Это означает то, что на фоне внедрения искусственного интеллекта появляется угроза исчезновения ряда профессий, пишет «Российская газета» со ссылкой на аналитиков ProPersonnel.

Эксперты выделили пять профессий, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем.

Так, рискуют потерять работу продавцы-консультанты. Это связано с тем, что в настоящее время многие продажи перешли в онлайн-сегмент. Особенно пострадает розничная торговля.

Потеря работы коснется кассиров, поскольку сейчас набирают популярность кассы самообслуживания. Также это связано с тем, что многие предпочитают безналичный расчет и бесконтактную оплату.

Внедрение совершенного программного обеспечения и электронного документооборота ставит под угрозу бухгалтеров и финансистов начального уровня.

Остаться без работы могут и менеджеры по продажам в области туризма, недвижимости, консалтинга, образования. Основная причина — развитие дистанционных продаж.

Последние в списке — операторы кол-центров. В настоящее время уже внедряются роботы, которые звонят клиентам для проведения маркетинговых и социологических исследований.