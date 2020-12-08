США могут изменить позицию по «Севпотоку-2» 

США могут прекратить мешать строительству «Северного потока — 2» после вступления Джозефа Байдена в должность президента страны. Об этом заявил News.ru президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
Он отметил, что Дональд Трамп ранее спорил с представителями ЕС по вопросу строительства газопровода, но с Байденом данную проблему возможно будет решить, так как улучшать отношения с европейскими странами — одна из его целей.
«Хотя Джо Байден «по-ястребиному» настроен в отношении России, для американцев гораздо важнее отношения с ЕС. Это союзник и один из крупнейших торговых партнёров. Вполне возможно, что и в части «Северного потока — 2» позиция администрации США изменится таким образом, что они не будут активно противодействовать реализации проекта», — подчеркнул экономист.
Ранее посольство США в ФРГ призывало ЕС к мораторию на строительство «Северного потока-2». Теперь же, допустил Салихов, может произойти смена посла США в Германии. Кроме того, эксперт подчеркнул, что Вашингтон препятствовал строительству «Северного потока — 2» из-за конкуренции между американском СПГ и «Газпромом» на европейском рынке. По мнению Салихова, Байдену «не с руки» открыто лоббировать нефтегазовые компании США, так как он продвигал климатическую повестку, выступая за возобновляемые источники энергии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2».