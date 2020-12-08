США могут изменить позицию по «Севпотоку-2» 

«Хотя Джо Байден «по-ястребиному» настроен в отношении России, для американцев гораздо важнее отношения с ЕС. Это союзник и один из крупнейших торговых партнёров. Вполне возможно, что и в части «Северного потока — 2» позиция администрации США изменится таким образом, что они не будут активно противодействовать реализации проекта», — подчеркнул экономист.