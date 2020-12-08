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Бастрыкин выступил за признание криптовалюты имуществом 

Газета.Ru 1 час назад
Бастрыкин выступил за признание криптовалюты имуществом
Фото: СК РФ
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
Признание цифровой валюты имуществом является необходимым для расследования уголовных дел, по которым такая валюта выступает предметом взятки или хищения, рассказал Бастрыкин. Он также выступил за создание в России механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована криптовалюта.
Ранее сообщалось, что российское правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, признающие криптовалюту имуществом. При принятии документа доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц (НДФЛ). Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а с операций по ее обращению не будут взимать налог на добавленную стоимость (НДС).
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Экономика , Александр Бастрыкин , Госдума , Правительство РФ , СКР , РИА Новости
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