Бастрыкин выступил за признание криптовалюты имуществом 

Признание цифровой валюты имуществом является необходимым для расследования уголовных дел, по которым такая валюта выступает предметом взятки или хищения, рассказал Бастрыкин. Он также выступил за создание в России механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована криптовалюта.

Ранее сообщалось, что российское правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, признающие криптовалюту имуществом. При принятии документа доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц (НДФЛ). Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а с операций по ее обращению не будут взимать налог на добавленную стоимость (НДС).