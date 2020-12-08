"США очень серьезно относятся к этому. Это не попытка контролировать Европу и говорить, что делать, но это признание того, что Россия делала в области энергетики в прошлом… Мы знаем, что большая часть Европы, особенно в Восточной Европе очень обеспокоены будущим Европы, зависящим от российских энергоносителей", — сказал он, выступая на онлайн-встрече в Маршалловском институте.