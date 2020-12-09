Россия нацелилась на зарубежный рынок продуктов

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Российские сельскохозяйственные производители готовы завоевать иностранный рынок с помощью экологически чистых продуктов, говорится в заявлении вице-премьера РФ Виктории Абрамченко

Законопроект о требованиях к "зеленой" продукции был внесен в правительство России . Если документ будет принят, то при производстве такой продукции будет запрещено использовать методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированные организмы, а также ионизирующее излучение.

Помимо этого, при производстве продуктов будет сокращено применение пестицидов.

Абрамченко отмечает, что сертификация таких товаров будет производиться предпринимателями на добровольной основе. После успешного прохождения проверки такие производители смогут поместить на упаковке своей продукции специальную маркировку.

Все "зеленые" производители будут включены в единый реестр.

Поясняется, что такие правила дадут российским компаниям повысить свою конкурентоспособность за рубежом и сформировать положительный имидж России как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые обладают особыми характеристиками.

Что касается внутреннего российского рынка, то выделение понятия "зеленой" продукции в отдельный сегмент позволит гражданам более осознанно подходить к выбору покупок.

Создание бренда "зеленой" продукции, по мнению кабмина, позволит увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров: доля экологически чистых товаров составить 10-15% в структуре экспорта России, прогнозируют эксперты.