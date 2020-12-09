Россиян оставили без армянских помидоров

"Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации. Из этого региона ранее поступили зараженные овощи", — говорится в сообщении.