Россиян оставили без армянских помидоров

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Россия запрещает поставки томатов и перцев из региона Армении 

Прайм и ещё 12 5 часов назад
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Фото: РИА Новости
Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении после обнаружения продукции с вирусом мозаики пепино, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации. Из этого региона ранее поступили зараженные овощи", — говорится в сообщении.

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