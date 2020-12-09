Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.83
89.75
89.38
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
49.39
+0.06 Золото
1856.58
–0.14 РТС
1364.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.2119
+0.0226
24.11
1.1892
06.12
27.11
13.11

«Академик Черский» вернулся в Россию 

Прайм 5 часов назад
Судно для достройки «Севпотока-2» вернулось в Россию
Фото: РИА Новости
Российское судно для прокладки труб "Академик Черский", которое, как планировалось, должно достроить газопровод "Северный поток-2" для экспорта газа в Европу, вернулось в Россию. Как следует из базы данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic, судно стало удаляться от точки строительства "Северного потока 2" после нескольких дней пребывания в районе достройки трубопровода.
"Академик Черский" приплыл 5 декабря на место, где должны проводиться работы по достройке трубопровода: это акватория Балтийского моря между польским берегом и датским островом Борнхольм. Поясняется, что именно с этого дня у корабля было разрешение на проведение строительных работ.
Но 7 декабря корабль снялся с якоря и взял курс на восток.
Утром 9 декабря судно прибыло в Калининградскую область и встало на рейд у Куршской косы. Там же стоят три вспомогательных судна, которые также должны были участвовать в строительстве "Северного потока 2". Это "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь". Еще один работающий под российским флагом трубоукладчик — "Фортуна" — находится в 25 километрах от немецкого порта Висмар.
Видео дня. Россияне сократили число покупок ювелирных изделий
Прайм: последние новости
Путин предостерег от возврата в СССР, когда люди не могли купить продукты Путин предостерег от возврата в СССР, когда люди не могли купить продукты Вице-премьер Белоусов объяснил ускорение роста цен Вице-премьер Белоусов объяснил ускорение роста цен Ненасытный Китай: экспортеры вступают в битву за нефтяной рынок страны Ненасытный Китай: экспортеры вступают в битву за нефтяной рынок страны
Комментарии 4
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение