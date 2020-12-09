Судно для достройки «Севпотока-2» вернулось в Россию

Российское судно для прокладки труб "Академик Черский", которое, как планировалось, должно достроить газопровод "Северный поток-2" для экспорта газа в Европу, вернулось в Россию. Как следует из базы данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic, судно стало удаляться от точки строительства "Северного потока 2" после нескольких дней пребывания в районе достройки трубопровода.

"Академик Черский" приплыл 5 декабря на место, где должны проводиться работы по достройке трубопровода: это акватория Балтийского моря между польским берегом и датским островом Борнхольм. Поясняется, что именно с этого дня у корабля было разрешение на проведение строительных работ.

Но 7 декабря корабль снялся с якоря и взял курс на восток.

Утром 9 декабря судно прибыло в Калининградскую область и встало на рейд у Куршской косы. Там же стоят три вспомогательных судна, которые также должны были участвовать в строительстве "Северного потока 2". Это "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь". Еще один работающий под российским флагом трубоукладчик — "Фортуна" — находится в 25 километрах от немецкого порта Висмар.