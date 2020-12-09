«Отключат от краника»: базовый доход обрушит мировую экономику 

Экономист Михаил Хазин предупредил, что повсеместное введение безусловного базового дохода приведет к краху реального сектора экономики. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Безусловный базовый доход — это выплата, которую государство выделяет всем гражданам, не проверяя, нуждаются ли они в деньгах, и не требуя выполнять какую-либо работу.

Хазин отметил, что финансовые элиты по всему миру задумываются о введении такого дохода, чтобы подогреть потребление.

«Тот план, который придумали финансисты состоит в том, что они будут обеспечивать гражданам безусловный доход, который будет все время расти. В одних странах он будет больше, в других — меньше, а в некоторых его вообще не будет. Кого-то, кто будет себя вести неправильно, будут от этого краника отключать», — считает Хазин.

Экономист подчеркнул, что это, как и «любая халява», будет разрушать реальный сектор экономики (отрасли, производящие товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций).

Как писал «Рамблер», ранее датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год.

Эксперты банка считают, что введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведет к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.