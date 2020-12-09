Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.83
89.75
89.38
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
49.39
+0.06 Золото
1856.58
–0.14 РТС
1364.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.2119
+0.0226
24.11
1.1892
06.12
27.11
13.11

«Отключат от краника»: базовый доход обрушит мировую экономику 

Елена Прошина 4 часа назад
«Отключат от краника»: базовый доход обрушит мировую экономику
Фото: ТАСС
Экономист Михаил Хазин предупредил, что повсеместное введение безусловного базового дохода приведет к краху реального сектора экономики. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Безусловный базовый доход — это выплата, которую государство выделяет всем гражданам, не проверяя, нуждаются ли они в деньгах, и не требуя выполнять какую-либо работу.
Хазин отметил, что финансовые элиты по всему миру задумываются о введении такого дохода, чтобы подогреть потребление.

«Тот план, который придумали финансисты состоит в том, что они будут обеспечивать гражданам безусловный доход, который будет все время расти. В одних странах он будет больше, в других — меньше, а в некоторых его вообще не будет. Кого-то, кто будет себя вести неправильно, будут от этого краника отключать», — считает Хазин.

Экономист подчеркнул, что это, как и «любая халява», будет разрушать реальный сектор экономики (отрасли, производящие товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций).
Как писал «Рамблер», ранее датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год.
Эксперты банка считают, что введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведет к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.
Видео дня. Россияне сократили число покупок ювелирных изделий
Комментарии
Экономика , Михаил Хазин , Saxo Bank , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение