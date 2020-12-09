Баку удивлен новым запретом со стороны России 

Решение Россельхознадзора о запрете ввоза из Азербайджана томатов и яблок стало неожиданностью для Баку, заявил РИА Новости осведомленный азербайджанский источник.
«Рамблер» писал, что Россельхознадзор объявил о вводе с 10 декабря запрета на импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции вредителей.
По словам источника, это решение стало неожиданностью, так как в Азербайджане «возлагают большие надежды на устойчивый рост товарооборота» с Россией.
«С другой стороны, данные товары, в особенности томаты, высоко ценятся российскими потребителями, и России будет сложно возместить эту товарную позицию», — уверен он.
Осведомленный источник также напомнил, что помидоры и яблоки из Азербайджана
экспортировались в Россию десятки лет, и ранее не возникало серьезных причин для запретов.
«В последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов. Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались», — пояснил он, выразив надежду, что позиция Россельхознадзора изменится.