"Для того чтобы снизить издержки таких транзакций, необходимо увеличить оборот — с одной стороны. С другой стороны — необходимо нам маркетмейкеров в лице Московской биржи стимулировать на то, чтобы там издержки сокращались. Это с одной стороны оборот, с другой стороны говорят — ну, давайте субсидировать. Субсидирование таких операций из бюджета не очень хорошее дело. Еще раз говорю — по мере развития наших расчетов в национальных валютах и издержки будут сокращаться. Поэтому мы за то, чтобы эти расчеты наращивать и, соответственно, цены на услуги маркетмейкеров будут падать", — объяснил Силуанов.