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Силуанов призвал отказаться от расчетов в «политизированных» валютах 

РИА Новости 2 часа назад
Экспортно-импортные контракты надо заключать в национальных валютах и уходить от "политизированных" доллара и евро, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Доля расчетов в долларах сократилась с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях — выросла пунктов на 4-5, до 23%. Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро — политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах", — сказал Силуанов, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что "это тренд не только в России, это тренд и наших партнеров по развивающимся рынкам".

"Поэтому мы когда встречаемся с компаниями, экспортерами, импортерами, мы говорим: давайте заключать контракты в рублях. Да, есть дополнительные издержки на транзакциях, потому что сегодня зачастую проще совершить, предположим, из рублей в лиры, или в юани через доллар — дешевле", — объяснил министр.

Глава Минфина добавил: "Здесь вопрос — для того, чтобы снизить издержки, иметь обменные операции напрямую между рублем и лирой, или рублем и юанем, нужно набирать больший объем таких транзакций и в результате, кстати говоря, мы видим — торговля парами "рубль-лира", "рубль-юань", "рубль — тенге казахстанский" очень сильно растет, и за последний год рост непосредственно торговли этими парами вырос практически в два раза — 80-90% только за год".

"Для того чтобы снизить издержки таких транзакций, необходимо увеличить оборот — с одной стороны. С другой стороны — необходимо нам маркетмейкеров в лице Московской биржи стимулировать на то, чтобы там издержки сокращались. Это с одной стороны оборот, с другой стороны говорят — ну, давайте субсидировать. Субсидирование таких операций из бюджета не очень хорошее дело. Еще раз говорю — по мере развития наших расчетов в национальных валютах и издержки будут сокращаться. Поэтому мы за то, чтобы эти расчеты наращивать и, соответственно, цены на услуги маркетмейкеров будут падать", — объяснил Силуанов.

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Экономика , Антон Силуанов , Московская биржа , Минфин , РИА Новости
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