"Доля расчетов в долларах сократилась с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях — выросла пунктов на 4-5, до 23%. Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро — политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах", — сказал Силуанов, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
"Поэтому мы когда встречаемся с компаниями, экспортерами, импортерами, мы говорим: давайте заключать контракты в рублях. Да, есть дополнительные издержки на транзакциях, потому что сегодня зачастую проще совершить, предположим, из рублей в лиры, или в юани через доллар — дешевле", — объяснил министр.
"Для того чтобы снизить издержки таких транзакций, необходимо увеличить оборот — с одной стороны. С другой стороны — необходимо нам маркетмейкеров в лице Московской биржи стимулировать на то, чтобы там издержки сокращались. Это с одной стороны оборот, с другой стороны говорят — ну, давайте субсидировать. Субсидирование таких операций из бюджета не очень хорошее дело. Еще раз говорю — по мере развития наших расчетов в национальных валютах и издержки будут сокращаться. Поэтому мы за то, чтобы эти расчеты наращивать и, соответственно, цены на услуги маркетмейкеров будут падать", — объяснил Силуанов.