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Силуанов выступил против расчетов в «политизированных» валютах 

Лера Букина 1 час назад
Силуанов призвал уходить от «политизированных» валют
Фото: РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости в заключении экспортно-импортных контрактов в национальных валютах. Тем самым он указал на то, что России следует уходить от «политизированных» доллара и евро, сообщает РИА Новости.
Министр заявил о том, что доля расчетов в долларах США снизилась с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях увеличилась на несколько пунктов, до 23%.

«Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро — политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах», — высказался Силуанов.

Он также подметил, что «это тренд не только в России, это тренд и наших партнеров по развивающимся рынкам».
Ранее «Рамблер» сообщал, что лидер РФ Владимир Путин предупредил о риске девальвации национальных валют из-за мирового кризиса.
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Экономика , Антон Силуанов , Владимир Путин , РИА Новости
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