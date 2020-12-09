Силуанов призвал уходить от «политизированных» валют

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости в заключении экспортно-импортных контрактов в национальных валютах. Тем самым он указал на то, что России следует уходить от «политизированных» доллара и евро, сообщает РИА Новости.

Министр заявил о том, что доля расчетов в долларах США снизилась с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях увеличилась на несколько пунктов, до 23%.

«Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро — политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах», — высказался Силуанов.

Он также подметил, что «это тренд не только в России, это тренд и наших партнеров по развивающимся рынкам».