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Россия получит один из самых больших урожаев зерна 

Прайм и ещё 1 1 час назад
РФ получит один из самых больших урожаев зерна
Фото: ТАСС
Урожай зерна в России в 2020 году превысит 131 миллион тонн в чистом весе, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня мы можем говорить о завершении осенних полевых работ в РФ. Зерновые практически полностью обмолочены. В так называемом чистом весе превысим показатель в 131 миллион тонн. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей истории", — сказал Патрушев.

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Экономика , Дмитрий Патрушев , Владимир Путин , Минсельхоз
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