РФ получит один из самых больших урожаев зерна

"Сегодня мы можем говорить о завершении осенних полевых работ в РФ. Зерновые практически полностью обмолочены. В так называемом чистом весе превысим показатель в 131 миллион тонн. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей истории", — сказал Патрушев.