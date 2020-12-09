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Россиянам объяснили ускорение инфляции на продукты 

Лера Букина 1 час назад
Россиянам объяснили ускорение инфляции на продукты
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что быстрый темп инфляции на некоторые продукты связан с низким урожаем, прежде всего, посевов сахарной свеклы. Об этом сообщает РИА Новости.
Что касается непродовольственной инфляции, то она, по словам Белоусова, возникла на фоне ослабления рубля.

«Есть небольшое ускорение, в основном оно связано с повышением курса — идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Ранее «Рамблер» писал про продукты, которые подорожают после Нового года.
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Экономика , Андрей Белоусов , РИА Новости
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