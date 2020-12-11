С апреля 2022 года вступят в силу правила квалификации инвесторов. И тогда сложные финансовые инструменты, в том числе структурные продукты, нельзя будет продавать неквалифицированным инвесторам.

Эльвира Набиуллина Глава Центробанка предлагает минимум на 1,5-2 года ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов (то есть до тех пор, пока не заработает тестирование и процесс получения квалификации).

Но не все сложные продукты одинаково неполезны для граждан. Некоторые из них банки продолжат «впаривать» вне зависимости от квалификации инвесторов. Почему так происходит?

Пять лет назад москвичка Людмила (имя изменено) пошла в банк за своим вкладом, но домой вернулась без денег. Менеджер в банке умело предложил инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и женщина на него согласилась. По условиям договора пришлось еще вносить деньги. Пять лет никакой прибыли по этому продукту не было, говорит дочка клиентки банка Александра Пожарская:

— В договоре было написано, что она 23 месяца приносит фиксированную какую-то сумму и потом получит доход. Но этот доход негарантированный. Они гарантируют только часть, потому что часть взносов будут направлены на то, чтобы банк преумножал этот доход.

— В договоре не было указано, каким образом банк планирует распоряжаться частью этих средств?

— Был такой пункт, не очень понятный, не совсем заметный, в котором написано, что часть средств банк не гарантирует к возврату, потому что могут быть непредсказуемые события. В итоге мы посчитали, сколько она туда отнесла за пять лет, получилось, что забрала она оттуда ненамного, но меньше, чем она отнесла.

Похожая история произошла в другом крупном банке с Ларисой. Она тоже хотела забрать вклад, а в итоге деньги ушли на ИСЖ. Договор москвичка подписывала в банке, но дальше пришлось общаться со страховой:

«Там так интересно написано в договоре, что только на третьем году, по-моему, сделать какой-то возврат можно, но без дивидендов. Не знаю, то ли они запускают какой-то веселящий газ, что ты так резвенько подписываешь договор. Договор какой-то совсем ни о чем. Прибыль я не получила. Я оставила там часть денег, по-моему, 200 тысяч. Они там лежат, я подписалась на продукт страхования здоровья. Это долгая история, пятилетняя».

Участники рынка признают: проблема есть. Это миссленинг — то есть продажа в банке того, что клиенту не нужно. Инвестиционное страхование жизни по сути — структурный продукт, то есть сложный финансовый инструмент. Он называется иначе и относится к страховой отрасли. А правила квалификации инвесторов относятся к фондовому рынку.

Из-за этого получается, что с апреля 2022 года неквалифицированным инвесторам нельзя будет продавать структурные продукты. А ИСЖ в банках — можно. Чем же опасны структурные продукты для неопытных инвесторов? Разобраться в них сложно даже инвесторам с опытом. Они создают иллюзию контроля за ситуацией (будто не зависят от рыночной волатильности), но на самом деле состоят из волатильных производных инструментов. Причина, по которой банковские работники активно продают такие продукты проста, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Если приходит клиент в банк и перекладывает деньги с одного депозита на другой, банк на этом ничего практически не зарабатывает. Если этот клиент покупает какие-то акции, он зарабатывает очень маленькую комиссию. Буквально десятые доли процента, а может быть, даже ноль. Но если клиент приобретает структурный продукт в банке, он платит несколько процентов. А есть структурные продукты, которые приносят 5-7% продавцу от суммы сделки. Это совершенно другие комиссии. Вот почему структурные продукты продаются».

Получается, что банки могут ограничить в продаже структурных продуктов, созданных другими банками или финансовыми компаниями. Однако никаких ограничений не будет, если такой продукт носит название ИСЖ и разработан страховой компанией. Кажется, такой подход не защитит клиентов банков от рисков.