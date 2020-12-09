Рубль притормозил после нескольких дней роста 

Рубль после нескольких дней непрерывного роста притормозил и стабилизируется против доллара и евро.

Рост рынка нефти поддерживает курс российской валюты, не давая игрокам повода для активной фиксации прибыли от роста рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.30 мск повышался на 2 копейки, до 73,52 рубля, курс евро снижался 3 копейки, до 88,96 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ

Российская валюта в середине недели притормозила после нескольких дней роста, выведших ее курсы в район многомесячных максимумов. Игроки решили откупить валюту, которая растеряла весь свой осенний рост — по доллару и большую его часть — по евро.

При этом преобладание позитивного внешнего фона не дает рублю ощутимо проваливаться в рамках коррекции. Так, стоимость фьючерсов на сорт нефти марки Brent повышается на 1%, до 49,34 доллара за баррель. Рост поддерживается новостями о прогрессе в разработке и испытаниях вакцины от коронавируса, а также о выделении почти триллионного пакета новой помощи экономике США, что обещает скорое восстановление глобальной экономики, а значит, и спроса на сырьё.

Западные фондовые индексы разнонаправленно меняются в пределах 0,8%. Тяга инвесторов к фиксации прибыли также не дает рынкам продолжать активный рост.

Некоторое давление на рубль оказывают данные ЦБ РФ о том, что чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре составил 47,9 миллиарда долларов против 27 миллиардов долларов годом ранее.

В то же время, вербальные интервенции поддерживают курс рубля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Блумберг заявила, что Банк России осознает риск усиления санкций США, учитывает его в своих сценариях и имеет инструменты, чтобы противостоять угрозам финансовой стабильности в стране. Также она повторила, что регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, однако вторая волна пандемии вносит определенные риски.

В итоге, доллар и евро меняются к рублю разнонаправленно в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Банк России представил предварительную оценку платежного баланса за январь-ноябрь текущего года, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"По итогам периода положительное сальдо счета текущих операций составило 29,1 миллиарда долларов, а за январь-октябрь — 29,9 миллиарда, значит в ноябре счет текущих операций оказался отрицательным (-800 миллионов долларов). Тем не менее, такая динамика не помешала серьезному укреплению рубля за месяц (почти на 4% к доллару)", — добавил он, говоря о привлекательности рубля.

Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций" оценивает диапазон колебаний курса на вторую половину недели в 73-75 рубля за доллар.