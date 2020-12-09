Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах Киева отказаться от угля до 2070 года.

Украина собирается присоединиться к «Безугольному альянсу». К 2050 Украина сократит количество угольных шахт, а к 2070 откажется от использования ископаемых видов топлива и станет климатически нейтральной.

Украинские планы звучат анекдотично

Шмыгаль поддержал европейскую «зеленую энергетику» и экономическую программу Байдена, где озвучены аналогичные цели, но американские планы подкреплены не украинской демагогией, а инвестициями в 2 трлн долларов за четыре года.

Во-первых, непонятно, как будут использоваться углеводороды через 30 или 50 лет, произойдет ли к тому времени энергопереход или нет — это нельзя не только спрогнозировать, но и предположить вне рамок научной фантастики.

На сегодня альтернативная энергетика не конкурентна по цене и не может самостоятельно обеспечить энергобаланс. Такие проекты подкрепляются традиционной энергетикой: ветряки не могут существовать без углеводородов.

Нет смысла представлять будущее этой страны через 30 или 50 лет. В 2021 году будет 30 лет независимости Украины, а за этот период данное государство потеряло часть территорий и как минимум 13 млн человек населения.

В 1991 году на Украине постоянно проживало 52 млн человек, а сейчас данная цифра не превышает 39 млн человек. Украина является самой бедной страной Европы, которая не имеет ни политических, ни экономических перспектив.

Соглашение по евроинтеграции с ЕС и другие документы, подписанные Киевом с Брюсселем, не смогут обеспечить существование на Украине эффективной государственной и экономической модели с населением в 40-50 млн человек.

Что касается альтернативной энергетики, то данные проекты осуществлены в ФРГ и Дании. По ним можно сделать один вывод: их могут позволить только богатые государства, ведь они стоят дорого и ограничивают экономический рост.

Зеленые тренды сегодня в моде

«Принято ругать уголь — считают, что это самый грязный источник из ископаемых, но от него не отказываются. Если мы посмотрим на температуру на нашей планете, то увидим, что уголь остается крупнейшим в мире источником энергии», — констатирует Юшков.

Классическим примером является Германия. Немцы после Фукусимы решили отказаться от атомной генерации — она была снижена в ФРГ в два раза, но выпадающие объемы компенсируются за счет бурого угля.

Берлин может использовать любые источники энергии, но отказ от атома был пролоббирован зелеными после аварии на Фукусиме. Еще Германия вложила большие средства в альтернативную энергетику, но это не стало решением энергопроблем.

Цены на электричество в стране выросли, однако ветряки и солнечные батареи не смогли заменить атом, газ, нефть и уголь. Дело не в тарифах, а в неспособности "зеленой энергетики" закрыть даже часть нужд в энергогенерации.

«Потребление угля выросло за счет Китая, но и в Европе добыча находится на высоком уровне. Полностью отказаться от угля сложно, хотя такие планы есть у Евросоюза, других развитых стран, а теперь еще и у Украины», — заключает Юшков.

По мнению Игоря Юшкова, Украина не пойдет на самостоятельный отказ от угля.

«В Евросоюзе, по крайней мере на словах, разговор идет о волевом решении. Там рассуждают об отказе от нефти, газа, угля, торфа и т. д., а для Киева проблемой является зависимость украинской экономики от европейских партнеров. Угольная отрасль Украины будет иметь сложности из-за ЕС, в котором начали считать углеродный след», — резюмирует Юшков.

Углеродный след появляется при использовании углеводородной электрогенерации, сделанный на ее основа товар будет облагаться налогом.

«Аналогичные режимы могут быть введены в остальных развитых государствах, поэтому Киев при продолжении сотрудничества с ЕС будет постоянно сталкиваться с углеродной тематикой», — констатирует Юшков.

Данный фактор и определяет риторику Шмыгаля, а для внутренних нужд уголь украинцами продолжит использоваться.

«Украина будет и дальше трансформироваться из индустриальной державы в аграрную страну, где люди живут не очень хорошо. Чтобы не сделать их жизнь сложнее, Киев не пойдет на отказ от угольной генерации, в противном случае цены на электричество повысятся. Киев правильно делает, что прогнозирует что-то только к 2070 году», — заключает Юшков.

Через 50 лет никто не вспомнит о заявлениях Шмыгаля, а, учитывая темпы развития Украины, есть вопросы и по ее судьбе.

«Можно будет потом сказать: «мы выполнили наши энергетические планы путем ликвидации Украины, которая больше не потребляет уголь». Возможно, будет как-то так, а вообще на Украине множество проблем и без угля», — резюмирует Юшков.

По энергетике главным вопросом является окончание ресурса ГТС и атомных станций.