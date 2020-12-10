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Россияне не поверили в рост экономики 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне не поверили в рост экономики
Фото: РИА Новости
Только семь процентов участников опроса Deloitte сообщили, что настроены оптимистично относительно роста экономики в следующем году. Подавляющее большинство респондентов не верят в улучшение ситуации, причем 57 процентов ожидают дальнейшего спада, пишет «Коммерсантъ».
К ухудшению своей покупательной способности готовы 39 процентов россиян, еще год назад таким образом на вопрос отвечали 25 процентов. Рецессию в экономике видят 77 процентов, годом ранее так отвечала ровно половина опрошенных. В исследовании отмечается, что последний показатель растет четвертый год подряд.
В среднем на новогодние праздники россияне собираются потратить 25 тысяч рублей, что на два процента выше, чем годом ранее. В 2018 фактические траты составили 20 тысяч, а в 2017-м — 15 тысяч.
Накануне, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам. Он вспомнил дефицит времен Советского Союза и потребовал обратить особое внимание на проблему, чтобы продукты оставались доступными.
При этом глава государства объяснил подорожание еды не последствиями экономического кризиса или действиями государства, а политикой российских производителей. По мнению Путина, они пытаются подогнать цены на базовые продукты под мировые рынки, чтобы получить дополнительную выгоду. Президент призвал использовать для сдерживания цен «известные инструменты».
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Комментарии 1
Экономика , Владимир Путин
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