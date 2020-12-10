Россияне не поверили в рост экономики 

Только семь процентов участников опроса Deloitte сообщили, что настроены оптимистично относительно роста экономики в следующем году. Подавляющее большинство респондентов не верят в улучшение ситуации, причем 57 процентов ожидают дальнейшего спада, пишет «Коммерсантъ».

К ухудшению своей покупательной способности готовы 39 процентов россиян, еще год назад таким образом на вопрос отвечали 25 процентов. Рецессию в экономике видят 77 процентов, годом ранее так отвечала ровно половина опрошенных. В исследовании отмечается, что последний показатель растет четвертый год подряд.

В среднем на новогодние праздники россияне собираются потратить 25 тысяч рублей, что на два процента выше, чем годом ранее. В 2018 фактические траты составили 20 тысяч, а в 2017-м — 15 тысяч.

Накануне, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам. Он вспомнил дефицит времен Советского Союза и потребовал обратить особое внимание на проблему, чтобы продукты оставались доступными.