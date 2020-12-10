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Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты 

РИА Новости 2 часа назад
Мишустин дал поручение по ценам на продукты
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты.
В среду глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло — на 23,78%, на макароны — на 10,45%, на хлеб — 6,34%. За ноябрь эти продукты в среднем по стране подорожали на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% соответственно.

"Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты", — сказал Мишустин, начиная заседание правительства.

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Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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