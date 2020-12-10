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Мишустин предостерег торговые сети от попыток нажиться на людях 

РИА Новости 30 минут назад
«Не надо наживаться на людях»
Фото: ТАСС
Производители и торговые сети, экспортеры, формируя цены на продукты питания, не должны наживаться на людях, в нынешней ситуации это недопустимо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", — подчеркнул Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
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Экономика , Компании , Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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