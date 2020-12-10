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«Не надо наживаться на людях»: Мишустин обратился к ретейлерам 

Лера Букина 33 минуты назад
«Не надо наживаться на людях»
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях повышать цены на продукты питания торговым сетям и экспортерам недопустимо, сообщает РИА Новости.

«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин на одном из последних совещаний сделал акцент на том, что стоимость базовых продуктов питания в стране выросла. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем».
Глава страны обратил внимание на то, что в России подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. Он заявил, что это не что иное, как попытка подогнать цены внутри государства под мировые.
Ранее «Рамблер» сообщал, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил быстрый темп инфляции на продукты низким урожаем.
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Комментарии
Экономика , Компании , Личный счет , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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