Доля молодых заемщиков достигла 34%

Основной возрастной группой заемщиков микрофинансовых организаций стала молодежь. К такому выводу пришли аналитики НБКИ, заметив, что доля клиентов МФО до 30 лет достигла 34%. Эксперты связывают такую тенденцию как с тем, что молодежи в кризис сложнее поддерживать привычный образ жизни, так и с ужесточением кредитной политики банков.

В структуре заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) доля граждан моложе 30 лет достигла 34%, став самой многочисленной, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В бюро предупреждают, что этот показатель продолжает расти. По данным НБКИ, у заемщиков этой возрастной категории самое низкое среднее значение персонального кредитного рейтинга.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин считает, что увеличение доли молодых заемщиков в МФО стало следствием более консервативной кредитной политики банков.

По его словам, получение банковских кредитов для не имеющих достаточно информативной кредитной истории и стабильного дохода молодых граждан зачастую сопряжено с определенными трудностями.

О том, что причиной роста доли «молодой» аудитории заемщиков МФО вероятнее всего могла стать более высокая доступность микрозаймов по сравнению с кредитами банков, говорит и старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев . Он отмечает, что большинство банков ужесточили кредитные политики в период первой волны эпидемии и поддерживали этот «уровень» длительный период времени, что неизбежно привело к росту спроса на микрозаймы со стороны заемщиков.

«Подобная ситуация безусловно повышает риски МФО, особенно если причина для получения микрозайма — это выплата очередного платежа по набранным ранее кредитам», — предупреждает эксперт.

Александр Викулин также отмечает большую лояльность модели бизнеса микрофинансовых институтов к таким заемщикам. В этой связи он обращает внимание на дистанционные каналы продаж микрозаймов, ставшие популярными в период весенних «карантинных» мероприятий, и не растерявшими востребованность в дальнейшем.

«На наш взгляд, возможность получения займов онлайн — также одна из причин роста доли более «технически грамотных» молодых граждан в общей структуре заемщиков МФО», — предполагает Викулин.

Данная тенденция уже фиксируется рынком не первый месяц. Так, например, в начале прошлого года она была на уровне 25-26%, в конце 2019 года — 27-28%, а сейчас, как мы видим, достигла своего максимального значения, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев

«Во-первых, 90% молодым заёмщикам, которые пришли в МФО, ранее было отказано в банке, в том числе по причине отсутствия какой-либо кредитной истории. Риск-модель МФО при этом позволяет их рассматривать в качестве клиентов даже в условиях ужесточения требований», — объясняет такую тенденцию собеседник «Газеты.Ru».

В качестве второй причины этого тренда он также указывает активное развитие канала онлайн-продаж — по его словам, этот инструмент крайне понятен именно категории до 30 лет, и как правило, они предпочитают оформлять ссуды без посещения офисов.

На Webbankir доля молодых заемщиков выросла еще весной, в самом начале пандемии, говорит генеральный директор финансовой онлайн-платформы Андрей Пономарев . Он считает, что это связано с моделью потребительского поведения и с тем, что молодежь оказалась меньше готова к кризису.

«Люди постарше часто более бережливые и легче отказываются от трат. Молодые люди, напротив, хотят сохранить привычный образ жизни, даже несмотря на финансовые затруднения. Поэтому они стали активно обращаться за кредитами и займами, а учитывая, что банки серьезно ужесточили скоринг, часть молодой аудитории перетекла на рынок МФО», — поясняет эксперт «Газете.Ru».

В зависимости от возраста заемщика цели оформления займа также меняются, указывает генеральный директор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. Как правило, в возрасте до 30 лет заемщики предпочитают тратить деньги на путешествия, одежду, развлечения, гаджеты и именно на эти цели берут кредиты.

Однако в условиях пандемии структура цели займов сдвинулась в сторону необходимых нужд — сегодня на данную категорию приходится примерно 70% займов, подчеркивает эксперт.

При этом Юрий Кудряков считает, что в условиях нестабильной экономической ситуации МФО уже ужесточили требования к клиентам наравне с банками, и именно это позволило избежать массовых дефолтов и ухудшения качества портфеля. В качестве доказательства может служить показатель доли одобренных заявок, которая с начала года снизилась на 10 п.п. до 25%, по всем категориям клиентов. При этом, по словам эксперта, среди именно молодых новых клиентов задолженность зачастую может не превышать 10%.

Тем не менее, Игорь Алексеев напоминает, что спецификой МФО является умение работать в том числе с заемщиками рискованной категории, что позволяет таким компаниям сохранять эффективность. Отсюда следует, что компании, для которых не характерна такая специфика перестают расти и накапливают проблемную задолженность, а другие — наоборот захватывают их долю рынка, резюмирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».