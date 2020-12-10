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В Минэкономразвития оценили состояние экономики России 

RT на русском 1 час назад
Состояние экономики России оценили как «неустойчивое равновесие»
Фото: ТАСС
Замглавы Минэкономразвития России Полина Крючкова оценила нынешнее состояние российской экономики.

«Мы замерли в неустойчивом равновесии, потому что, когда мы смотрим на те же грузоперевозки (потому что есть ещё данные по погрузкам на железнодорожном транспорте), мы тоже видим колебание около ноля — чуть в минус, чуть в плюс — на протяжении последнего месяца. На самом деле, в пределах статистической ошибки», — цитирует её ТАСС.

По её словам, есть ощущение, что «экономика замерла в ожидании чего-то то ли хорошего, то ли плохого».
Она отметила, что, скорее всего, ситуация стабилизируется и экономическая активность будет нарастать.
«По крайней мере, очень хотелось бы в это верить», — подчеркнула Крючкова.
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Экономика , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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