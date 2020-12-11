Возмущение президента России Владимира Путина ростом цен на продукты может иметь масштабные последствия. На следующей неделе производители и сети могут заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на сахар и масло. Для регулирования рынка зерна возможно введение пошлины на экспорт пшеницы. Но эта мера не сработает, зато ухудшатся доходы участников рынка и положение России среди поставщиков продовольствия, предупреждают эксперты. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ранее на этой неделе Владимир Путин указал правительству на рост цен на сахар, масло, макаронные изделия и хлеб, отметив, что "все инструменты сдерживания роста цен" есть.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов напоминает, что цены на масло и сахар в стране растут на фоне повышения мировых котировок и падения рубля, а установка предельных оптовых цен вряд ли сработает: либо эти цены будут ниже текущих, либо поставщики просто приостановят отгрузки.

Эксперт полагает, что помимо ухудшения положения всех участников рынка мера может негативно повлиять на приток инвестиций в отрасль, на выполнение целевых показателей экспорта и пошатнуть позиции России на мировом рынке.