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Эксперты оценили последствия заявления Путина о ценах 

Прайм 8 часов назад
Возмущение президента России Владимира Путина ростом цен на продукты может иметь масштабные последствия. На следующей неделе производители и сети могут заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на сахар и масло. Для регулирования рынка зерна возможно введение пошлины на экспорт пшеницы. Но эта мера не сработает, зато ухудшатся доходы участников рынка и положение России среди поставщиков продовольствия, предупреждают эксперты. Об этом сообщает "Коммерсант".
Ранее на этой неделе Владимир Путин указал правительству на рост цен на сахар, масло, макаронные изделия и хлеб, отметив, что "все инструменты сдерживания роста цен" есть.
Мишустин поручил нормализовать цены на продукты
Директор "Совэкона" Андрей Сизов напоминает, что цены на масло и сахар в стране растут на фоне повышения мировых котировок и падения рубля, а установка предельных оптовых цен вряд ли сработает: либо эти цены будут ниже текущих, либо поставщики просто приостановят отгрузки.
Эксперт полагает, что помимо ухудшения положения всех участников рынка мера может негативно повлиять на приток инвестиций в отрасль, на выполнение целевых показателей экспорта и пошатнуть позиции России на мировом рынке.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Андрей Сизов
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