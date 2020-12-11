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Экономика Европы получит еще больше денег 

Прайм и ещё 2 1 час назад
ЕЦБ направит на спасение экономики ЕС больше денег
Фото: Reuters
Европейский центральный банк (ЕЦБ) вольет в экономику стран еврозоны еще больше средств, сообщает CNBC.
Отмечается, что решение регулятора о расширении и продлении программы количественного смягчения, которая официально называется "экстренной программой скупки активов в связи с пандемией", добавит около 30% средств.
Теперь объем финансирования данной программы составит 1,85 триллиона евро. К планировавшимся изначально 1,35 триллиона евро добавят еще 500 миллиардов евро.
Помимо вливания денег, программа будет пролонгирована по времени: на девять месяцев, до марта 2022 года.
Деньги пойдут на выкуп у коммерческих банков государственных и корпоративных облигаций. За счет этого банковский сектор получит дополнительную ликвидность для кредитования экономики. Сами кредитные организации смогут снизить потребность в заемных средствах. Это также приведет к снижению ставок на межбанковском рынке.
Помимо этого, отмечает издание, вырастут цены скупаемых облигаций, а доходности по ним снизятся. Это даст сигнал на рынке для снижения и других ставок.
При этом ЕЦБ сохранил главные ставки: ключевую — на уровне 0%, депозитную на уровне минус 0,5%.
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Экономика , ЕЦБ
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