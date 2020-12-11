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Европа собралась резко сократить закупку нефти и газа 

Lenta.ru и ещё 4 43 минуты назад
Страны ЕС решили резко сократить закупку нефти и газа
Фото: Reuters
К 2030 году углеродные выбросы в Европе должны сократиться на 55 процентов по сравнению с 1990 годом, а не на 40, как полагалось ранее. О резком ужесточении планов договорились в ходе саммита главы государств ЕС, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
Он подчеркнул, что Евросоюз собрался стать лидером по борьбе с глобальным изменением климата. К 2050 году уровень выбросов в регионе должен упасть до нуля.
В практическом смысле это означает, что сокращение закупок ископаемого топлива, в том числе нефти и газа, для Европы существенно ускорится. Ведь для выполнения таких нормативов требуется радикальная перестройка энергетического сектора, на который сегодня приходится три четверти всех выбросов региона.
На согласование новых требований главы европейских государств потратили пять часов. Главной проблемой оставалась проблема Польши, которая требовала для себя особых условий.
Страна до сих пор получает 70 процентов энергии от угольных электростанций, и ей требуется больше времени для перехода. Другие восточноевропейские государства также требовали для себя дополнительного финансирования.
В целом ужесточение экологических обязательств потребует более триллиона евро инвестиций. Существенная часть из них придется на Фонд восстановления экономики объемом 750 миллиардов евро, которые предполагается тратить в основном на «зеленые проекты». Остальные средства соберут с помощью пошлин на импорт товаров из стран с высоким уровнем выбросов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. В реальности снижать почти не придется, поскольку такой экологический эффект обеспечило падение производства в 1990-х годах.
Менеджер по инвестициям в развивающиеся рынки Swedbank Елена Ловен отметила, что такая позиция российских властей ставит по угрозу иностранные инвестиции. Отказ от фактического снижения выбросов заставит зарубежные фонды отказываться от вложений в Россию.
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Экономика , Владимир Путин , ЕС
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