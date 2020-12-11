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Трубоукладчик «Фортуна» пришел в район достройки «Северного потока-2» 

Российская Газета 1 час назад
«Фортуна» пришла в район достройки «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Трубоукладочная баржа "Фортуна" пришла в район достройки "Северного потока-2". Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Marinetraffic.com.
Сейчас судно находится в 70 км от Грайфсвальда (начало недостроенного участка газопровода). Рядом с "Фортуной" работают два суда снабжения и три буксира.
Ранее оператор проекта компания Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Европу возобновится в декабре этого года. Планируются работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Характеристики "Фортуны" соответствуют указанным компанией техническим требованиям.
На первом этапе предусматривается укладка труб отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода. Достройка немецкого участка не подпадает под уже действующие санкции США, поскольку глубина здесь — 20-25 метров, а американские ограничения распространятся на работы на глубине свыше 30,5 метра. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.
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Экономика , Компании
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