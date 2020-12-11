Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ценами на продукты

Все новости на карте

Министерство сельского хозяйства России совместно с бизнесом и профильными ведомствами прорабатывает комплекс мер с целью стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания.

«Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник», — цитирует сообщение РИА Новости.

Он выразил уверенность, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию с ценами.