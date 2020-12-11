Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ценами на продукты

Министерство сельского хозяйства России совместно с бизнесом и профильными ведомствами прорабатывает комплекс мер с целью стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова приводит пресс-служба Минсельхоза.
«Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник», — цитирует сообщение РИА Новости.
Он выразил уверенность, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию с ценами.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты питания к утру 14 декабря.