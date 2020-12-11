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Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен 

Газета.Ru и ещё 18 17 часов назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты в течение суток.

«Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Предложения по содержанию соглашений и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна представить в Минсельхоз в течение суток.
Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами
Кроме того, будет создана система мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали проекта будут проработаны до 21 декабря.
Минсельхоз и Минфин подготовят до 15 января «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.
В кабмине отметили, что за ситуацией с ценами на продукты Мишустин будет следить лично.
Ранее сообщалось, что премьер утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на товары.
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Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Росстат , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , ФАС , Минфин , Минсельхоз
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