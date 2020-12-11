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Сенат США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока 2» 

Прайм 2 часа назад
Сенат США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока 2»
Фото: © fotolia.com/ Bastos
Сенат США одобрил в пятницу военный бюджет, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп, свидетельствуют результаты голосования.
За документ проголосовало подавляющее большинство сенаторов.
740-миллиардный законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
Трамп ранее грозил наложить вето на законопроект, в котором его не устраивают некоторые конкретные положения. Однако при таком уровне поддержки в сенате и ранее палате представителей — более двух третей — документ преодолеет вето президента.
Трампа не устраивает "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса поменять названия военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Сторонники этой меры говорят, что она поможет бороться с расизмом, противники — что это ненужное сведение счетов с историей США.
Также Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют. Эти меры имеют отношение не к обороне, а к личным счетам Трампа и соцсетей. Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления Трампа как дезинформацию или спорный контент. Трамп обвиняет соцсети в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за контент, это нарушит сложившуюся в США традицию и де-факто может предельно затруднить работу масс-медиа. Конгресс не поддерживает Трампа в его стремлении ввести подобную ответственность.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Сенат США
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