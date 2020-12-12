Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
"Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление в России будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", — отметил Якобсен.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%.
"Россия идет своим путем, разрабатывая вакцину, и результаты выглядят обнадеживающе. У меня не так много информации о вакцине "Спутник V", но думаю, что дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года", — полагает Якобсен.
Кроме того, по его мнению, на руку России сыграет развитие сырьевого сектора. "Поставки сырьевых товаров в настоящий момент недоинвестированы ввиду сдерживающих факторов, ориентацию на зеленые технологии. Большую роль для России здесь может сыграть металлургический сектор", — заключил он.