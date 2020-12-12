"Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление в России будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", — отметил Якобсен.