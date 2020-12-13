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Россия продолжит достраивать газопровод "Северный поток — 2", несмотря на усилия США. Об этом сообщает Bloomberg.

Год назад работы по прокладыванию труб пришлось остановить из-за санкций, введенных США против компаний, участвующих в строительстве проекта. Вашингтон намерен одобрить новые ограничения в отношении "Северного потока — 2" уже в декабре.

США опасаются, что проект позволит России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, говорится в сообщении.

Но несмотря на усилия Вашингтона, судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока — 2". Трубоукладчик проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии.

Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, имеющих доступ к американской финансовой системе и предоставляющих страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.

В Германии, в свою очередь, ищут способы с помощью юридических механизмов защитить свой участок проекта от американских ограничений.

"Германия должна подготовиться к "жесткой конфронтации", чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.