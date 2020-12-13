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«У людей нет денег»: Путин потребовал остановить рост цен на еду 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Владимира Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.
Президент России Владимир Путин низко оценил усилия правительства по разрешению ситуации с подорожанием социально значимых продуктов. Об этом он заявил на совещании, передает телеканал «Россия 1».

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — возмутился российский президент.

Он добавил, что реально располагаемые доходы упали на 4,3%, а цены на сахар выросли на 71% с лишним. По мнению Путина, это недопустимое положение дел, правительство РФ должно разобраться с проблемой за неделю. До конца декабря, таким образом, кабмин должен выпустить соответствующие постановления в виде документов.
Путин добавил, что цены на макароны и сахар растут месяцами — при продолжающемся падении покупательной способности россиян. Сейчас сильнее всего в мире дорожает растительное масло — в среднем на 30,8%, отметил глава государства. В России же оно подорожало почти на четверть — «еще есть, куда расти». Если не остановить процесс подорожания, считает президент, цены будут расти и дальше.
Москвичи и петербуржцы едят болоньезе, добавил Путин, в то время как остальные россияне питаются макаронами по-флотски отечественного производства. При таком потреблении и урожаях зерна рост цен в России недопустим.
Пандемия коронавируса отношения к подорожанию продуктов не имеет, считает Путин. Цены растут из-за напряжения на рынке труда, роста безработицы и падения доходов.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее также раскритиковал министров и вице-премьеров, допустивших рост цен. Кроме того, власти РФ рекомендовали бизнесу придерживаться установленного уровня розничных цен на социально значимые продукты (в основном — бакалею) и определенного уровня оптовых цен.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что ретейлеры обеспечат россиянам возможность покупать продукты по доступной цене. Минэкономразвития сообщило о повышении пошлин на экспорт семян подсолнечника и рапса на 30% — на время стабилизации ситуации на внутреннем рынке, чтобы насытить его достаточным объемом продукции. Однако Путин раскритиковал эту инициативу.
11 декабря генеральная прокуратура России сообщила о начале проверки обоснованности роста цен на продукты во всех регионах страны.
По данным ведомства, выявлен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. Так, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, а хлеб — на 6,3%.
В Генпрокуратуре также заявили, что с учетом этого прокурорам субъектов РФ было поручено совместно с антимонопольными органами «активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости».
Минсельхоз ожидает снижения цен на основные категории продовольствия. Ведомство оценивает текущую ситуацию на российском рынке АПК как стабильную и ожидает снижения цен на основные категории продовольствия во второй половине сезона 2020/2021.
Всего за уходящий год цены на продукты выросли на 14%, сообщала ранее со ссылкой на исследовательский центр «Ромир» газета «Известия». Цены выросли на мясо и рыбу, сыр, молоко, вареную колбасу, яйца, сосиски, а также на разные виды одежды, обувь, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.
Цены поднялись, так как множество продуктов на рынке являются импортными, а для еще большего количества товаров характерны закупки зарубежного сырья.
Вопрос роста цен Путин поднял 9 декабря на совещании. Он обратил внимание на подорожание самых простых продуктов питания. «Я уже упоминал про советские времена на предыдущей встрече с правительством — когда все есть, но не всем хватает. А здесь — все есть, но не всем по карману, не могут купить. Но, послушайте, мы с вами знаем, что нужно делать в этих случаях», — сказал президент, распорядившись понижать цены.
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Экономика , Видео , Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минсельхоз , газета "Известия"
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