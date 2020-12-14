Жители Великобритании запасаются едой и лекарствами

Великобритания продолжает переговоры с Евросоюзом по Brexit, и они складываются неблагоприятно для государства. Лондон и Брюссель не могут договориться о способе дальнейшего взаимодействия.

Вероятнее всего, как пишет РИА Новости, расставание произойдёт по формату Brexit-no-deal, при котором выход Великобритании из ЕС будет происходить без конкретных обязательств. Особенно недовольно этим британское бизнес-сообщество, которое готовится к последствиям разрыва экономических отношений и возможного ввода европейских тарифов, что станет аналогом экономических санкций.

Reuters отмечает, что члены правительства уже потребовали от поставщиков лекарств, медицинских устройств и вакцин создать запасы, рассчитанные на срок не менее шести недель. Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен лично решать вопросы с перебоями в поставках продуктов питания и лекарств.

NEWS.ru ранее писал, что Великобритания и ЕС в ходе переговоров не смогли устранить ключевые разногласия. В совместном заявлении по итогам телефонного разговора Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сказано, что стороны не пришли к компромиссу по «обеспечению равных условий игры, правилам рыболовства и урегулированию споров».

Вместе с тем, по данным The Times, власти Великобритании уже готовят закон, наделяющий полицию Королевского военно-морского флота арестовывать рыбаков из стран ЕС, незаконно заходящих в британские воды, в случае выхода страны из Евросоюза без дипломатической сделки. Более того, речь может зайти даже о конфискации рыболовецких судов.