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Число чиновников российского ведомства захотели увеличить на 80 тысяч 

Lenta.ru 2 часа назад
Штат Росприроднадзора намерены увеличить в 21 раз
Фото: РИА Новости
Число чиновников Росприроднадзора захотели увеличить на 80 тысяч. Об этом говорится в письме президента ассоциации «Деловая Россия» Павла Титова, которое он направил премьеру Михаилу Мишустину, передает РБК.
По словам Титова, штат ведомства необходимо будет увеличить в 21 раз — с 4 тысяч до почти 85 тысяч человек для ежегодной проверки 12 миллионов отчетов от производителей товаров, обязанных платить экосбор в рамках закона о расширенной ответственности производителя (РОП).
В письме приводятся данные о том, что в стране четыре миллиона производителей товаров, использующих упаковку. Ежегодно компаниям придется подавать три отчета, в течение года в органы ведомства поступит 12 миллионов отчетов.
Титов отметил, что ежедневно сотрудникам нужно будет проверять «порядка 48 583 документов». Учитывая, что каждый работник может проверять по два отчета в день, только на администрирование РОП потребуется более 24 тысяч работников.
По закону, производители должны обеспечивать и утилизацию своей продукции и упаковки, отчетность компании должны предоставлять в Росприроднадзор. За неисполнение требований предусмотрены штрафы. Например, за неверные данные штраф может достигать 250 тысяч рублей, а за уклонение от обязательств — до полумиллиона.
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Комментарии 2
Экономика , Михаил Мишустин , Павел Титов
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